Митинг в поддержку референдумов в Донбассе прошел в Барнауле

Митинг-концерт в поддержку референдумов, которые проходят с 23 по 27 сентября на территории Запорожской, Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой республик, состоялся в Барнауле в пятницу, 23 сентября. Он собрал несколько сотен барнаульцев — от студентов до пенсионеров.

«Предстоит глобальная работа»

На площади Свободы в столице Алтайского края собрались представители политических партий, общественных организаций, студотрядов и вузов. Среди выступающих — представители общественной палаты Алтайского края и ЛНР.

Председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков подчеркнул: референдум стал «логическим завершением тянущейся уже не первый год исторической цепочки». Он напомнил, что в случае положительного решения жителей Донбасса и украинских областей на референдуме за вхождение в состав России, властям нужно будет конструктивно решать все назревшие в этих республиках вопросы.

«Восемь лет люди жили в сложной обстановке. Решение о референдуме было не спонтанным. Теперь необходимы инвестиции, кадры, восстановление экономики и социальной и гуманитарной инфраструктуры. Дождёмся результатов, предстоит глобальная работа», — сказал Шамков.

Член Общественной палаты ЛНР Олеся Крамаренко рассказала журналистам, что для жителей Донбасса референдум стал важным событием, к которому они шли с 2014 года:

«Для жителей Донбасса это очень важно, потому что восемь лет мы терпели бесконечные обстрелы. Гибли мирные жители. Мы с Россией! Мы — единое целое. В Алтайском крае сейчас 400 жителей Донбасса, которые будут голосовать. У моих земляков поднятый дух. У них есть уверенность, что результат будет правильный, и мы все будем единым целым. Приятно, что такая поддержка собралась. Это патриотично».

Митинг в поддержку референдума в Донбассе / Фото: Антон Дегтярёв

«Ждали всю жизнь»

Председатель правления Союза ветеранов Афганистана Алтайского края Сергей Завалихин сообщил, что ветераны всецело поддерживают жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в их желании присоединиться к России.

«Жители Донбасса и мы всю жизнь ждали объединения наших границ. На митинг пришли настоящие патриоты. Я вижу много народу, особенно молодёжи. Сегодня по всей стране проходят такие мероприятия. В 2014 году Алтайский край одним из первых поддержал волеизъявление крымчан и сейчас делает то же самое. Мы показываем единство с народом ЛНР и ДНР», — отметил Сергей Завалихин.

Среди молодёжи на митинге также присутствовали волонтёрские организации. Серди них — движение «Волонтёры Победы». Руководитель объединения в Алтайском крае Алина Горлова отметила, что сейчас «Волонтёры Победы» помогают организовывать референдумы в Донбассе и Луганске.

«Мы поддерживаем наших ребят, переживаем за них. Референдумы — это правильно. Логичный итог — чтобы республики вошли в состав России, если они того пожелают», — отметила Алина Горлова.

Напомним, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий отвечают на вопрос о готовности присоединиться к России.

Митинг в поддержку референдума в Донбассе / Фото: Антон Дегтярёв

В Алтайском крае также есть избирательные участки для голосования. С 23 по 26 сентября голосование идёт вне помещений, а 27 сентября жители ЛДНР могут проголосовать на избирательном участке в Барнауле на ул. Юрина, 204в (Краевой дворец молодёжи), сообщает алтайский избирком.

Отметим, что Алтайский край сейчас курирует Славяносербский район ЛНР, соглашение о сотрудничестве губернатор региона Виктор Томенко и глава районной администрации Сергей Крамаренко подписали 22 июня 2022 года. Край помогает восстанавливать в районе коммунальную, инженерную и транспортную инфраструктуру.

Новости

Политика «Задачи будут выполнены». Губернатор Алтайского края прокомментировал частичную мобилизацию