Мизулина посетовала, что жены в России недостаточно ласковы к своим мужьям

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина заявила, что оскорбление мужа со стороны жены гораздо хуже того, когда супруг поднимает руку на женщину. Об этом пишет портал newsru.com.

До этого сенатор предлагала исключить побои в семьях из числа уголовных преступлений и начать квалифицировать их как административные правонарушения. По ее мнению, Россия – очень продвинутая страна в области законодательств применительно к ответственности за домашнее насилие.

"...А грубость – низкий уровень культуры общения, нет ласки, нет уважения – особенно со стороны женщины, этот фон задает женщина в семье: уважение к супругу, авторитет в семье – это обязательно. Мы, женщины, слабые создания, нам все можно. Мы там не обижаемся, даже когда, видите, бьют, бьет мужчина свою жену – такой обиды нет, как если обидеть, унизить мужчину. Мужчину унижать нельзя", – говорит Елена Мизулина.

Отметим, что летом этого года в России был принят закон о декриминализации ряда статей УК из-за "антисемейных" норм. Против этого закона активно выступала Мизулина.