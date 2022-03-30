Многие российские банки с 1 апреля откроют свои аналоги Apple Pay и Google Pay

Российские банковские компании к 1 апреля планируют открыть собственные приложения, которые станут аналогами Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщает РИА Новости.

В опросе агентства приняли участие представители ряда крупных российских банков. В Московском кредитном банке и «Почта банке» рассказали о том, что работа над созданием собственных приложений уже подходит к концу.

Также запустить приложения готовятся Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «МТС Банк», банк «Дом.РФ» и Промсвязьбанк.

Отмечается, что у некоторых банков приложения для бесконтактных платежей уже работают. Также в России действует Mir pay, который позволяет расплачиваться картами «Мир».