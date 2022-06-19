Многодетным семьям в Алтайском крае дали скидку на проезд в поездах
Предложение актуально для семей с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18 лет
В Алтайском крае многодетные семьи смогут получить скидку на проезд на поездах. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Рассчитывать на получение 15% скидки смогут семьи с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18 лет. Она будет действовать индивидуально на каждого из членов семьи.
Для того, чтобы получить скидку, нужно зарегистрироваться в программе «РЖД Бонус». После этого один из членов семьи на кассе должен получить статус «Большая семья». Для этого нужно предъявить свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также документы, удостоверяющие личности всех членов семьи.
Отметим, что дети до пяти лет могут ездить на поездах бесплатно, а дети в возрасте от 5 до 10 лет по специальному тарифу — 35% от стоимости полного билета.