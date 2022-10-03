Мобилизованного россиянина с шизофренией вернули в госпиталь и теперь пытаются успокоить

В Хабаровском крае вернули на медобследование в госпиталь ранее мобилизованного мужчину с диагнозом шизофрения, сообщает РИА Новости.

Как отметил представитель регионального отделения ОНФ, все документы, которые ранее были предоставлены краевой психиатрической больницей, отправили в госпиталь.

По словам супруги мужчины, в последний раз обострение заболевания у него было в 2020 году.

«Ему дают успокаивающее, так как у него нервозное состояние. По словам врача, комиссия может продлиться от десяти дней до месяца», — рассказала женщина.

Мужчину, который с 2017 года по медпоказаниям состоит на учёте в Краевой клинической психиатрической больнице, 26 сентября забрали по повестке, увезли в военную часть и зачислили в стрелковый батальон.

Ранее в Алтайском крае общественники помогли добиться отсрочки для отца-одиночки, который один воспитывает двоих детей после смерти жены.