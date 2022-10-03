Мобилизованного россиянина с шизофренией вернули в госпиталь и теперь пытаются успокоить
Мужчину забрали по повестке, увезли в военную часть и зачислили в стрелковый батальон
В Хабаровском крае вернули на медобследование в госпиталь ранее мобилизованного мужчину с диагнозом шизофрения, сообщает РИА Новости.
Как отметил представитель регионального отделения ОНФ, все документы, которые ранее были предоставлены краевой психиатрической больницей, отправили в госпиталь.
По словам супруги мужчины, в последний раз обострение заболевания у него было в 2020 году.
«Ему дают успокаивающее, так как у него нервозное состояние. По словам врача, комиссия может продлиться от десяти дней до месяца», — рассказала женщина.
Мужчину, который с 2017 года по медпоказаниям состоит на учёте в Краевой клинической психиатрической больнице, 26 сентября забрали по повестке, увезли в военную часть и зачислили в стрелковый батальон.
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