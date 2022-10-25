Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть денег
Для отказа от ОСАГО мобилизованному надо будет обратиться к своему страховщику
Банк России подготовил проект, согласно которому мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть себе часть денег. Об этом сообщает РИА Новости.
«Проект в том числе предусматривает возможность частичного возврата страховой премии страхователю в случае досрочного расторжения договора ОСАГО по причине его призыва на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что для получения услуги мобилизованным нужно будет обратиться к своему страховщику.
Заявление на отказ от ОСАГО можно будет подать как при личном обращении, так и онлайн.
Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного смогут и его родственники.