Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть денег

Банк России подготовил проект, согласно которому мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть себе часть денег. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проект в том числе предусматривает возможность частичного возврата страховой премии страхователю в случае досрочного расторжения договора ОСАГО по причине его призыва на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что для получения услуги мобилизованным нужно будет обратиться к своему страховщику.

Заявление на отказ от ОСАГО можно будет подать как при личном обращении, так и онлайн.

Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного смогут и его родственники.