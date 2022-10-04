Мобилизованным объяснили, могут ли сотрудники военкомата опечатывать их жильё

На портале «Объясняем.рф» рассказали, что необходимо сделать, если сотрудники военкомата не смогли найти подлежащего частичной мобилизации гражданина и опечатали его жильё.

«Что делать, если повестку приносили сыну, а его в тот момент дома не было? Вдруг его заберут на призывной пункт без объяснений или квартиру опечатают?» — задали вопрос.

Специалисты ответили, что гражданин может явиться в военкомат только добровольно или по повестке, вручённой ему лично в руки под подпись. В данной ситуации родителям надо сообщить сыну о том, что его ждут в военкомате.

«Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры, если такое произошло, имеет смысл обратиться в полицию. Незаконным считается и попытка военного комиссара забрать паспорт гражданина из МФЦ — эти действия можно обжаловать в прокуратуре», — подчеркнули в ответе.

При этом военные комиссары имеют полное право на поиск призванного через его работодателя, равно как и на вручение повесток на рабочих местах. Если у работника есть бронь, ему надо предъявить «удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время». Получить его можно в кадровой службе — бланки удостоверений доставляют на предприятия прямо из военкоматов.

Ранее в алтайском отделении ОНФ рассказали, на что жалуются жители края, призванные по частичной мобилизации, и как им удаётся помочь.