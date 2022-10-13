Мобилизованным отправят 50 спальных мешков, изготовленных в Алтайском крае
Заказ поступил из барнаульского Совета женщин, деньги собирали сотрудники медуниверситета
Участникам спецоперации на Украине отправят 50 спальных мешков, изготовленных на предприятии «Алтайский трикотаж», сообщают «Вести Алтай».
«Заказ поступил из городского Совета женщин. Обычно на разработку нового изделия уходят дни, а то и недели. Но для этого заказа время — непозволительная роскошь. Швеям пришлось в считанные часы осваивать и даже изобретать технологию изготовления спального мешка», — говорится в телесюжете.
В длину спальники больше двух метров. Утеплены синтепоном, натуральной хлопчатобумажной тканью и плотным материалом «оксфорд».
Деньги на спальники собирали сотрудники медицинского университета. Также от различных местных предприятий, решивших помочь мобилизованным, фабрика получает заказы на термобельё, одежду и плащ-палатки.
Ранее в алтайской колонии сшили разгрузки для мобилизованных на СВО.