Мобилизованным россиянам будут выплачивать ежемесячные выплаты в 195 тысяч рублей с момента призыва

Правительство РФ приняло решение, что ежемесячные выплаты в размере 195 тысяч рублей всем призванным в рамках частичной мобилизации будут начисляться с момента мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова.

«До этого за период нахождения на учебных базах до отправки в зону боевых действий наши солдаты получали не больше 27000 рублей», — написала Прусакова.

По ее словам, об этом решении на пленарном заседании Госдумы заявил министр финансов Антон Силуанов.