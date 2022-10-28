Мобилизованный житель Кузбасса через соцсети нашёл женщину, которая будет получать за него выплаты

Мобилизованный житель Кузбасса расписался с землячкой, для того чтобы помогать ей деньгами. Об этом сообщает Mash Siberia.

35-летний мужчина работал на шахте «Листвяжная», а недавно получил повестку и отправился в Омск. Его попросили заполнить документы и указать родственников, которые будут получать за него льготы и выплаты, но таковых у мужчины не осталось.

Тогда мужчина решил через соцсети найти женщину, которой он сможет помочь. Отозвалась женщина с тремя детьми, муж которой погиб в шахте.

Они быстро нашли общий язык, будущая супруга уже приехала в Омск, чтобы расписаться с мужчиной.