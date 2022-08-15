Мобильное приложение вместо онлайн-касс. В парламенте предлагают сделать послабление для МСП

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин предложил закрепить возможность использования малым и средним бизнесом мобильного приложения в качестве альтернативы онлайн-кассам. Об этом сообщает партийная пресс-служба.

В настоящее время ИП обязаны применять контрольно-кассовую технику, или так называемые онлайн-кассы при торговле. Депутат считает, что в сложившихся экономических условиях использование онлайн-касс для небольших предприятий обходится дорого. Парламентарий напомнил, что отсутствие необходимости самозанятым покупать онлайн-кассы позволило создать благоприятные условия для масштабной легализации и ведения предпринимательской деятельности без нарушения прав потребителей.

«Я предлагаю законодательно закрепить возможность использования кассового программного обеспечения на базе мобильного телефона по аналогии с уже существующим приложением „Мой налог“ в качестве альтернативы применению онлайн-касс. Считаю, что это позволит снизить издержки для бизнеса и будет способствовать реализации поручений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации в части создания максимальной экономической свободы для предпринимателей в условиях внешнего санкционного давления», — отметил Дёмин.

Инициативу уже направили в Минфин, Минэкономразвития и помощнику президента РФ Максиму Орешкину.