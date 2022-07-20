Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 будет работать на Шукшинском фестивале в Сростках

22 и 23 июля мобильный пункт вакцинации от COVID-19 будет работать в селе Сростки Сростинского района. Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, он будет передвигаться между творческими площадками в соответствии с программой Шукшинского кинофестиваля.

Отмечается, что в комплексе гости и участники фестиваля смогут не только вакцинироваться против коронавирусной инфекции, но и обратиться за оказанием неотложной медицинской помощи.

Поставить прививку сможет любой желающий житель Алтайского края вне зависимости от места жительства. Перед вакцинацией каждого осмотрит врач. При симптомах ОРВИ и обострении хронических заболеваний в вакцинации будет отказано, но только временно, до полного выздоровления или улучшения состояния. При себе гражданам необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.