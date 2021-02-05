Модель Анна Калашникова "слила" в Сеть фото обнаженной Даны Борисовой

Российская актриса и модель Анна Калашникова в интервью каналу Super пожаловалась на плохое поведение ведущей "Армейского магазина" Даны Борисовой. Позже Калашникова закрепила свои аргументы "сливом" в соцсетях.

Калашникова рассказала, что Борисова частенько присылала ей свои обнаженные фото. Телеведущая свою тягу к эксгибиционизму подтвердила, но, по ее словам, получателями были только мужчины. Калашникова опровергла это утверждение и на своей странице в Instagram выложила интимное фото Борисовой.

"Отличная грудь, Даночка. Видимо, ты забыла, что и кому ты шлешь", – написала она.

Ранее стало известно, что экс-участницу проекта "Дом-2" и блогера, уроженку Барнаула Ксению Волкову развели на интимные видео. Девушка хотела попасть в клип исполнителя Тимы Белорусских, но попала на деньги.