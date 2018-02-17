Модель Playboy рассказала, как Трамп изменял с ней Меланье

По словам модели, Трамп познакомился с ней в 2006 году, когда уже был женат на Меланье

17 февраля 2018, 13:06

Модель журнала Playboy Карен Макдугал рассказала о том, что Дональд Трамп изменял с ней его жене Меланье. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на New Yorker.

Как сообщается, Трамп познакомился с Макдугал на вечеринке летом 2006 года.  Они обменялись телефонами и начали перезваниваться. Позже у них состоялось первое свидание в отдельном бунгало отеля в Беверли-Хиллз. 

Порядка двух часов пара провела за беседой, а затем они занялись сексом. Позже Трамп предложил модели деньги, но та отказалась. Девушка рассказала, что ее огорчило это предложение.

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