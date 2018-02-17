Модель Playboy рассказала, как Трамп изменял с ней Меланье

Модель журнала Playboy Карен Макдугал рассказала о том, что Дональд Трамп изменял с ней его жене Меланье. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на New Yorker.

Как сообщается, Трамп познакомился с Макдугал на вечеринке летом 2006 года. Они обменялись телефонами и начали перезваниваться. Позже у них состоялось первое свидание в отдельном бунгало отеля в Беверли-Хиллз.

Порядка двух часов пара провела за беседой, а затем они занялись сексом. Позже Трамп предложил модели деньги, но та отказалась. Девушка рассказала, что ее огорчило это предложение.