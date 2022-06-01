Модернизированные в Рубцовске боевые машины передали в войска

Рубцовский филиал научно-производственной корпорации «Уралвагонзавода» выполнил работу по капремонту и модернизации командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К.

«Модернизация БРМ-1К направлена на повышение эффективности тактической разведки в современных операциях. За счёт повышения тактико-технических характеристик (ТТХ) и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных боевых машин пехоты (БМП)», — сообщил концерн в своём Telegram-канале.

Кроме того, базовое боевое отделение машины заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А. Также были заменены двигатель, средства связи и бортовая электроника.

«Бронетехника прошла все виды ходовых и огневых испытаний под контролем военных представителей министерства обороны РФ», — сообщает концерн.