Могилу автора "Зеленого фургона" нашли в Новосибирске

Могила писателя Александра Козачинского найдена в Новосибирске, сообщает "Интерфакс".

Козачинский получил широкую известность как автор повести "Зеленый фургон", которая была экранизирована режиссером Александром Павловским в одноименной картине.

Во время Великой Отечественной войны литератора эвакуировали в Новосибирск, где он скончался 8 января 1943 года от туберкулеза.

До настоящего времени местонахождение могилы уроженца Одессы Козачинского оставалось неизвестным.

По просьбе одесского активиста Михаила Пойзнера, новосибирские общественники при поддержке "Библиотеки сибирского краеведения" нашли место захоронения.

Выяснилось, что писатель похоронен на Заельцовском кладбище. Ему планируют открыть памятник в городе.