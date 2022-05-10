Молдавия призвала к выводу российских войск из Приднестровья

Молдавия при помощи платформы ООН призвала к выводу российских военных с территории Приднестровья. Об этом заявила премьер республики Наталья Гаврилица в ходе брифинга.

«Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом», — заявила она.

Как сообщает РИА Новости, Гаврилица также отметила, что наличие этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества.

Известно, что Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались.