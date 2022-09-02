Молодёжь Барнаула получила именные стипендии главы города

Школьники, студенты, аспиранты, докторанты и воспитанники организаций дополнительного образования Барнаула стали обладателями именных стипендий от градоначальника за успехи в учёбе, научно-исследовательской работе, достижения в культуре и спорте. Торжественное вручение прошло 1 сентября.

Последние — учащиеся организаций допобразования — вошли в этот список по предложению депутатов Барнаульской городской Думы.

«От лица мэра Вячеслава Франка и депутатов гордумы хочу поздравить каждого из вас с Днём знаний. Мы рады, что с каждым годом вас, талантливых и успешных молодых жителей Барнаула, становится всё больше. И мы спокойны за наше будущее, ведь у нас есть вы. Благодаря вам наш город будет процветать. Мы в этом не сомневаемся», — сказала председатель БГД Галина Буевич.

В числе получателей — барнаульская дзюдоистка Дарья Храмойкина. Она представляет город в составе сборной команды Сибирского федерального округа.

«Очень приятно, что мои достижения не остаются незамеченными со стороны администрации города. В это время я, как правило, нахожусь на сборах, поэтому очень приятно вернуться в Барнаул по такому поводу — получению стипендии», — сказала спортсменка.

Аспирантка Юридического института Алтайского государственного университета Юлия Печатнова полагает, что стипендию получила за свои регулярные научные публикации (а их уже более 75). Для неё это приятный бонус, который придаёт сил и вдохновения продолжать научную деятельность.

«Недавно гордума приняла цикл решений, направленных на поддержку талантливой молодёжи нашего города. Стипендии школьникам, спортсменам, воспитанникам музыкальных, художественных школ, участникам детских творческих коллективов вручают по 20 тысяч рублей, аспирантам — по 30 тысяч, а докторантам — по 70. Хочется поблагодарить администрацию Барнаула за поддержку инициатив депутатов. Мы будем продолжать работу по созданию условий для развития наших жителей», — отметила председатель комитета по социальной политике БГД Марина Понкрашёва.

Депутатам «Единой России» в седьмом созыве думы удалось в несколько раз увеличить количество стипендиатов. По просьбам барнаульцев депутаты добились увеличения квоты для спортсменов — в три раза по сравнению с прошлым годом, а для юных музыкантов и художников — в два раза.

Кроме того, депутаты впервые предоставили возможность получения стипендии участникам детских творческих коллективов. И добились увеличения размера единовременной денежной выплаты более чем на 20%. Также по просьбам самих молодых талантов депутаты впервые установили единый размер выплат для школьников, воспитанников художественных, музыкальных школ, а также спортсменов.