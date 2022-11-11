Молодежь с идеями. Более 20 тысяч человек подали заявки на предпринимательский конкурс

Закончилась регистрация на участие во Всероссийском конкурсе «Твое дело. Молодой предприниматель России», который организует Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь. Бизнес). Заявки подали свыше 20 тысяч человек. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет с 85 регионов страны.

В этом году помимо традиционной лиги «Молодые предприниматели» появилась ещё и «Молодёжь с идеями», где участники могут представить свои проекты в четырёх направлениях предпринимательства: классическом, социальном, технологическом и креативном. В лиге «молодых предпринимателей» участвуют ИП, учредители юрлица, а также самозанятые. В «молодёжи с идеями» — школьники и студенты вузов и ссузов, проживающие в России и желающие открыть своё дело.

В лиге молодых предпринимателей конкурсанты попробуют свои силы в номинациях: «Социальная польза», «Прорыв года», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Самозанятый», «Международный бизнес», «Медиабизнес», «Производство», «Агробизнес», «Креативный бизнес». В рамках «молодых предпринимателей» также определят победителя в трёх специальных категориях: лучший проект в сфере ESG-технологий, школьная лига и женский бизнес.

В этом году больше всего заявок от молодых предпринимателей поступило в номинацию «Классическое предпринимательство». На втором месте оказался «Креативный бизнес». Молодёжь с идеями предпочла классическое и социальное предпринимательство. Средний возраст участников лиги «молодые предприниматели» 33 года, а лиги «молодёжь с идеями» — 18 лет.

Среди участников, которые подали заявки на проект, есть уже довольно известные в своих регионах. Так, Дмитрий Пермяков из Ижевска — музыкант, композитор, участник шоу «Песни на ТНТ», «Голос». Он занимается музыкой с трёх лет и играет на четырёх инструментах.

«В моём арсенале более тысячи написанных треков, а в 10 классе я записал свой первый альбом. Есть совместные треки с Натальей Подольской, Митей Фоминым, Анной Седоковой, Lil Kate, с Кравцем». Также Дмитрий Пермяков создал свою собственную композиторскую студию для артистов первого эшелона, разработал свою авторскую методику преподавания фортепиано, которая получила название «Развитие музыкальности», — рассказал Дмитрий.

Александр Казаков — творческий предприниматель из Санкт-Петербурга. Он занимается обучением росписи, кастомизацией одежды в онлайн и офлайн-формате. У него за плечами более 20 лет опыта рисования, семь лет проведения мастер-классов, два года из которых он обучает людей рисовать на одежде. Сейчас Александр помимо бизнеса увлёкся экологическим просвещением: создаёт эко арт-объекты из пластика, плёнки и бросового материала. Последним его достижением в 2022 году стала поездка и создание арт-объекта в рамках экологического форума «Экосистема» в Петропавловске-Камчатском.

Еще один участник конкурса — Алексей Ретунцев из Москвы. Начав учиться на химика-биотехнолога, он вернулся к музыке, которой увлекался с детства.

«Сейчас я пишу песни для себя и других артистов, выступаю на лучших площадках страны. Стал участником ТВ проекта „Залетай в тренды“, где в жюри сидят Мари Краймбрери, Джарахов и Миа Бойка. Часто приглашают на съемки, подкасты», — говорит артист.

С 16 ноября начнутся очные встречи участников в разных регионах. Эти мероприятия проводятся в качестве итогового отборочного этапа: до этого момента конкурсанты выполняли задания онлайн и получали знания о том, как правильно презентовать свою бизнес-идею. Очная встреча поможет применить все знания на практике (в рамках решения кейсов, участия в бизнес-игре), а также поможет познакомиться с передовым опытом бизнесменов страны.

Добавим, за 12 лет существования конкурса «Молодой предприниматель России» его лидерами становились сотни бизнесов, которые впоследствии масштабировались в других регионах. Только в 2021 году призёрами стали предприниматели из 43 субъектов страны.