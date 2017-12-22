Молодежь запустила в интернете акцию в поддержку Путина на выборах

Акция по поддержке участия президента РФ Владимира Путина в предстоящих выборах главы государства стартовала в интернете, ее организатором стала молодежь из разных уголков страны, передает ТАСС.

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Суть акции состоит в том, что молодые люди на своих страницах в интернете публикуют с хештегом #ШтабПутина обращения к сверстникам и предлагают им объединиться для поддержки действующего президента, который намерен выдвигаться на новый срок. На настоящий момент опубликовано несколько сотен таких постов в социальных сетях, а об открытии штабов заявили студенты из более чем 40 регионов и 100 учебных заведений России.

"Среди моих друзей, товарищей, да и просто студентов много сторонников Владимира Владимировича, и мы вместе готовы помогать нашему кандидату победить! Предлагаю всем неравнодушным студентам объединиться и совместно создать студенческий штаб сторонников Путина!" - написал на странице в одной из социальных сетей студент Волгоградского технического университета Станислав Куликов.

Участники акции, судя по постам в их аккаунтах, продолжают не только заявлять об открытии студенческих штабов в поддержку Путина в регионах, но и встречаться и обсуждать дальнейшие планы. Так, исходя из записей на страницах в социальных сетях, волонтеры штабов намерены выставить наблюдателей на избирательных участках, расположенных на территории вузов, в общежитиях, проводить культурно-массовые мероприятия и акции, а также информировать студентов о ходе избирательной кампании, об их избирательных правах.