Молодой бизнесмен и любитель лошадей станет героем нового "Холостяка"

Героем нового сезона шоу “Холостяк” стал 27-летний бизнесмен Александр Гранков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

Гранков учился в МГУ и в UCL в Лондоне. Сейчас Александр занимается бизнесом, управляет фермой и конюшней в Подмосковье. Он отметил, что в девушке ему не важны известность и статусность.

“Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку найти меня. Если это случится, будет здорово. Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним”, — заявил Гранков.

В новом сезоне “Холостяка” будет сразу два главных героя. Из-за этого изменится формат шоу — теперь право выбора на церемонии роз в конце каждого выпуска также будет и у девушек. Имя второго участника пока держится в секрете.

Ведущим проекта вновь стал Михаил Белянин. Местом съёмок нового сезона организаторы выбрали Мексику. Премьера двойного “Холостяка” состоится весной.