Молодую учительницу из Санкт-Петербурга уволили за блог в Twitter

Родители написали на нее жалобу

21 ноября 2019, 23:18, Илья Звягинцев

Учительницу одной из школ в Санкт-Петербурге уволили после жалобы родителей на слишком откровенный блог в Twitter. О своем увольнении она рассказала там же.

"Владычица пивная", как называет себя девушка в социальной сети, рассказала, что уволили ее на перемене. По данным местных СМИ, учительнице 25 лет. С представителями прессы она общаться отказалась, а директор школы сказала, что педагог написала заявление по собственному желанию. 

Девушка добавила, что и она, и дети были очень расстроены этим событием. При этом она очень хорошо отозвалась о школе, в которой работала. 

"Школа классная, в плохой я бы работать не стала, ее номер останется тайной, администрация – хорошие люди... проблема в жалобе от родителей, непонятно где увидевших Twitter", – сообщила бывшая учительница. 

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