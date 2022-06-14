Молодым мамам в России предложили разрешить самостоятельно выбирать срок декретного отпуска
Вместо полутора лет с сохранением 40% зарплаты, женщины смогут скорректировать сроки отпуска и размеры выплат
Общественная палата предложила разрешить россиянкам самостоятельно выбирать сроки декретного отпуска. Об этом сообщают «Известия».
Согласно инициативе, размеры выплат, которые получает молодая мама, будут скорректированы так, что она не потеряет в деньгах, в зависимости от продолжительности декретного отпуска.
Например, вместо нынешнего отпуска на полтора года с сохранением 40% от зарплаты, женщина сможет взять декретный отпуск на девять месяцев, но будет получать 80% от зарплаты. Также декретный отпуск можно будет растянуть на три года, получая 20% от зарплаты.
Предложение направлено в Госдуму. Его могут включить в один из тематических законопроектов, которые рассмотрят парламентарии.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил в два раза увеличить размер дохода за налоговый период, подлежащий применению налогового вычета на детей.