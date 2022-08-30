Монтаж теплосетей возле моста на Новом рынке завершили на 65%

В Барнауле рабочие завершили монтаж теплосетей у моста на Новом рынке на 65%. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

«На восьмипролётном путепроводе в „технологические окна“ осталось демонтировать всего три балки. Работы будут завершены уже в ближайшее время», — сказано в сообщении.

Также продолжается «изготовление пространственных каркасов для буронабивных свай новых путепроводов». Предполагается, что до середины сентября тепловую сеть смонтируют полностью.

Напомним, от готовности новой теплосети зависит начало отопительного сезона в городе. Ранее замглавы Барнаула по городскому хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев указал, что работы должны завершиться ориентировочно 15 сентября.

Ранее amic.ru подробно рассказал и показал, как работают технологические окна во время ремонта путепровода.