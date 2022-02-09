Моргенштерна вновь подозревают в пропаганде наркотиков из-за его татуировки

На нательных рисунках рэпера обнаружили растение, похожее на коноплю, что и привлекло внимание правоохранителей

9 февраля 2022, 09:52

Рэпера Моргенштерна подозревают в пропаганде наркотиков. Противоправные действия правоохранители из Набережных Челнов увидели в его татуировке.

Специалисты московского департамента наркологии посмотрели клипы Моргенштерна и пришли к выводу, что сцены в них “формируют у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха”.

Педагогический институт Набережных Челнов провёл свой анализ и сделал заключение, что растения, которые изображены на груди исполнителя, действительно похожи на коноплю.

Моргенштерну грозит административное наказание, но его адвокаты намерены оспорить результаты экспертизы, сообщает Readovka.

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