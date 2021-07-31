Мощный град засыпал толстым слоем трассу Кемерово – Новосибирск
Автолюбители делятся кадрами с усыпанной льдом дороги
31 июля 2021, 18:25, Роман Кильмяшкин
Сибиряки выкладывают в социальные сети фото и видео мощнейшего града, обрушившегося на Кемеровскую область.
Так, на трассе Кемерово – Новосибирск обочину засыпало толстым слоем. Из-за этого его можно даже принять за снег.
Автор ролика признаётся, что раньше в конце июля никогда не сталкивался с таким погодным явлением.
В середине июля град размером с куриное яйцо прошёл в алтайском селе. В июне сильный град прошёл в Новоалтайске. Размер льдинок достигал примерно грецкого ореха.
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