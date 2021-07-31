Мощный град засыпал толстым слоем трассу Кемерово – Новосибирск

Сибиряки выкладывают в социальные сети фото и видео мощнейшего града, обрушившегося на Кемеровскую область.

Так, на трассе Кемерово – Новосибирск обочину засыпало толстым слоем. Из-за этого его можно даже принять за снег.

Автор ролика признаётся, что раньше в конце июля никогда не сталкивался с таким погодным явлением.

В середине июля град размером с куриное яйцо прошёл в алтайском селе. В июне сильный град прошёл в Новоалтайске. Размер льдинок достигал примерно грецкого ореха.