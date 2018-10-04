Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом

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Мосгорсуд до 19 октября оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищениях в "Седьмой студии". Об этом пишет РИА Новости.

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Вопрос дня Дело "Гоголь-центра". В чем обвиняют режиссера Кирилла Серебренникова?

"Решение первой инстанции о продлении меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — цитирует агентство решение одного из судей коллегии.

Аналогичное решение было принято в отношении экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.

Серебренников в суде заявил, что всегда занимался лишь "театром и искусством", а не преступным.

"Я не знаю, кому это нужно. Видимо, каким-то людям, которые хотят на нас психологически воздействовать и уничтожить", — добавил режиссер.

Он попросил отменить меру пресечения, чтобы у него была возможность подготовиться к предстоящему судебному разбирательству.

Сейчас расследование дела завершено. Серебренников и большинство других уже ознакомились с материалами дела. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу. По делу проведен ряд экспертиз, опрошено не менее сотни свидетелей. Следственные действия проводились в Москве и Ярославской области.

По мнению следствия, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, которые были выделены в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта "Платформа".

Ни один фигурант не считает себя виновным, кроме экс-главбуха Нины Масляевой.