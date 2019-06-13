Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву, но оставил сроки заключения

Мосгорсуд в четверг, 13 июня, отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вынесенный Пресненским судом 8 мая, сообщает "Газета.ru".

Суд вынес новый приговор. Он повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации их действий. Вместе с тем суд сохранил срок наказания футболистов.

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Общество Кокорин и Мамаев получили реальные сроки в колонии общего режима

Судья зачитал приговор, который вынес Пресненский суд Москвы. Напомним, у Кокорина и его брата Кирилла – по 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, у Мамаева и Александра Протасовицкого – 1 год и 5 месяцев колонии.

При этом Мосгорсуд сохранил срок наказания футболистам. Кирилл Кокорин признан виновным в нарушении статьи 115 часть 2 УК РФ. Наказание то же – 1 год и 6 месяцев.

По делу Павла Мамаева ничего не изменилось. Та же статья, те же 1 год и 5 месяцев. Апелляция отклонена.

Александр Кокорин – также 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима.

Александр Протасовицкий также отбудет наказание в колонии общего режима сроком 1 год и 5 месяцев.

Срок отбывания будет отсчитываться с сегодняшнего дня – с 13 июня 2019 года.

Пресненский суд Москвы 8 мая вынес приговоры спортсменам. Спустя три недели после вынесения приговора, адвокаты Кокорина и Мамаева обратились в суд апелляционной инстанции с просьбой отменить или смягчить приговор. В обращении было указано, что при постановлении приговора были допущены нарушения закона в части квалификаций действий спортсменов, а также оценки доказательств.

Государственный обвинитель также не согласился с приговором по делу и попросил суд вернуть квалификацию действий спортсменов, которая была указана в обвинительном заключении.