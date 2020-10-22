Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову
Сам актер просил условного наказания
22 октября 2020, 21:35, Илья Звягинцев
22 октября состоялось заседание, в рамках которого Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову до семи лет и шести месяцев тюрьмы. Изначально актера приговорили к восьми годам колонии.
Защита актера добивалась замены реального срока на условный, а гособвинение выступало за то, чтобы оставить приговор без изменений, пишет РИА Новости.
Суд счел то, что Ефремов выплатил компенсацию семье пострадавшего, смягчающим фактором. В Ближайшие несколько недель актера этапируют в колонию.
Во время последнего слова Михаил отметил, что принес свои извинения на четвертый день и попросил назначить ему наказание в виде условного срока, чтобы он мог поставить памятник Сергею Захарову и помогать его семье.
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