Мошенник уговаривал барнаульских пенсионеров подписать договоры на кремацию

Неизвестный мужчина пришёл в Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов и попытался заключить с постояльцами прижизненные договоры на кремацию. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Мужчина представился похоронным агентом ритуальной компании, однако на просьбу предоставить документы отказался подтверждать свою личность. Один из пенсионеров, кому незнакомец предложил оформить договор, в итоге связался с руководством городского крематория, где заявили, что «агент», скорее всего, — мошенник.

Как отметил директор Барнаульского похоронного дома Андрей Чумаченко, организация не сотрудничает со сторонними похоронными агентами. Чумаченко уже написал заявление в полицию о возможном мошенничестве.