Мошенники начали обманывать школьников, продавая им поддельные ответы на ЕГЭ и ОГЭ

В России активизировались мошенники, жертвами которых могут стать дети. Об этом сообщают «Известия».

В Центре экосистемной безопасности «Тинькофф» рассказали, что в «Телеграме» создано уже 30 каналов, суммарная аудитория которых составляет более 1,5 млн человек.

Злоумышленники предлагают школьникам возможность получить ключи к экзаменам за 1,5-2 тысячи рублей.

После перевода денег покупателям отправляют ответы на прошлогодние экзамены или просто поддельные бланки.

Отмечается также, что большинство этих каналов ведёт одна и та же группа мошенников.

Ранее депутат Госдумы предложила отказаться от ЕГЭ в несколько этапов.