Мошенники начали обманывать школьников, продавая им поддельные ответы на ЕГЭ и ОГЭ
В мессенджерах создают каналы, которые предлагают детям купить готовые ключи к экзаменам
31 мая 2022, 14:32, Илья Звягинцев
В России активизировались мошенники, жертвами которых могут стать дети. Об этом сообщают «Известия».
В Центре экосистемной безопасности «Тинькофф» рассказали, что в «Телеграме» создано уже 30 каналов, суммарная аудитория которых составляет более 1,5 млн человек.
Злоумышленники предлагают школьникам возможность получить ключи к экзаменам за 1,5-2 тысячи рублей.
После перевода денег покупателям отправляют ответы на прошлогодние экзамены или просто поддельные бланки.
Отмечается также, что большинство этих каналов ведёт одна и та же группа мошенников.
Ранее депутат Госдумы предложила отказаться от ЕГЭ в несколько этапов.
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