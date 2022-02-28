Мошенники стали использовать санкции как предлог для того, чтобы списывать деньги у россиян

Телефонные мошенники в России стали использовать санкции в качестве предлога, для того чтобы списывать деньги у доверчивых россиян. Об этом “Известиям” рассказала руководитель проекта Народного фронта “За права заёмщиков” Евгения Лазарева.

Мошенники предлагают людям “сохранить свои сбережения” от последствий принятия санкций, а также утверждают, что смогут обезопасить средства в случае отключения России от системы международных переводов SWIFT.

Россиян просят перевести деньги на “безопасные счета”, которые, по сути, являются счетами злоумышленников.

Эксперты отмечают, что мошеннические действия с применением подобных схем используются и мошенниками в социальных сетях.