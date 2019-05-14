Москалькова предложила отслеживать школьников в соцсетях
Омбудсмен считает, что так можно будет предотвратить много трагедий
14 мая 2019, 23:28, Роман Кильмяшкин
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила мнение, что школам необходимо ввести в штат специалиста, который будет анализировать поведение учеников в соцсетях, пишет ТАСС.
По ее словам, это поможет вовремя заметить признаки депрессии или иных проблем и оказать своевременную психологическую помощь.
"Сегодня мы все как на ладони именно в сетях – со своими устремлениями, проблемами, несчастьями", – аргументировала омбудсмен.
По ее словам, наличие такого специалиста с большой вероятностью сможет предотвратить трагедии, наподобие той, что произошла в Керчи, когда студент расстрелял однокурсников, убив 21 человека, а потом покончил с собой.
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