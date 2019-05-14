Москалькова предложила отслеживать школьников в соцсетях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила мнение, что школам необходимо ввести в штат специалиста, который будет анализировать поведение учеников в соцсетях, пишет ТАСС.

По ее словам, это поможет вовремя заметить признаки депрессии или иных проблем и оказать своевременную психологическую помощь.

"Сегодня мы все как на ладони именно в сетях – со своими устремлениями, проблемами, несчастьями", – аргументировала омбудсмен.

По ее словам, наличие такого специалиста с большой вероятностью сможет предотвратить трагедии, наподобие той, что произошла в Керчи, когда студент расстрелял однокурсников, убив 21 человека, а потом покончил с собой.