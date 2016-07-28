Московская фирма ищет ловца покемонов за 65 тысяч рублей в месяц

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Московский сервисный центр "Руки из Плеч" разместил на портале HeadHunter вакансию помощника руководителя, который будет ловить для директора покемонов.

В заявке указано, что руководитель фирмы очень увлекся игрой Pokemon Go, однако у него нет на это времени. Поэтому ему нужен человек "для достижения выдающихся результатов в этой игре".

В обязанности ловца покемонов будет входить игра в Pokemon Go с телефона руководителя, экономная и эффективная трата выделяемого бюджета на Lure Module (модуль приманивания покемонов). Также помощник должен будет оперативно выезжать на указанные точки в пределах МКАД и находить по указанию директора редких покемонов или помогать захватывать базы. При этом сотрудник должен будет следить за зарядкой устройства и делать все необходимое для того, чтобы оставаться онлайн.

Уточняется, что кандидаты на эту должность должны соответствовать ряду требований. Например, будущий ловец покемонов должен иметь 20-й и выше уровень личного аккаунта в игре, быть трудоспособным, ответственным и креативным. В сообщении указано, что работать сотрудник будет в любую погоду. Также помощнику руководителя желательно иметь портативное зарядное устройство для смартфона.

Сотруднику предстоит работать по пять дней в неделю с 10:00 до 19:00. Покемастера оформят по ТК РФ с первого рабочего дня (будет указана должность "помощник руководителя"). Будут отдельно оговариваться бонусы и премии за редких покемонов.

Также уточняется, что вейперов и вегетарианцев директор не любит, поэтому получить данную должность им не удастся.