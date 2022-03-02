Московские полицейские сняли на видео коллегу, который сбежал от голой женщины
Что стало причиной конфликта, неизвестно, однако происходящее очень развеселило мужчин, которые наблюдали за бегством
2 марта 2022, 08:20, Илья Звягинцев
В Москве сотрудники полиции сняли на видео бегство своего коллеги. Правоохранитель пытался уйти от преследования голой женщины.
Видеоролик опубликовал телеграм-канал Baza. Сотрудник полиции в форме убегает от обнажённой женщины, которая гонится за ним и выкрикивает различные ругательства. Всё это сопровождается смехом автора видеоролика.
Отмечается, что инцидент произошёл у ОВД Кузьминки. Правоохранитель скрылся от женщины в помещении отделения полиции.
Неизвестно, что стало причиной конфликта, в ходе которого обнажённая женщина пустилась в погоню.
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