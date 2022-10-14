Московские военкоматы заявили, что повестки у метро не вручаются

Военкоматы и власти Москвы и Санкт-Петербурга прокомментировали публикации о том, что в столице людям повестки вручают у выхода из метро, а в Питере мужчин поджидают у подъездов.

Военком Москвы Максим Локтев заявил РИА Новости, что повестки у метро не вручают.

По его данным, розыскные мероприятия проводятся регулярно — и это связано с постоянной оперативно-розыскной деятельностью по поимке преступников, при этом в сферу внимания правоохранителей могут попадать и уклоняющиеся от посещения военкомата после получения повестки.

В Санкт-Петербурге подтвердили информацию о том, что в подъездах домов могут быть полицейские с людьми, которые носят с собой повестки.

Такие группы назвали «группами оповещения».

Ранее из Москвы и Санкт-Петербурга в социальных сетях публиковались сообщения о том, что у метро в столице мужчинам вручают повестки, а в Питере неизвестные вместе с полицией караулят людей в подъездах.