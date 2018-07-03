Московским пенсионерам разрешат бесплатно ездить на электричках

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Пенсионеры российской столицы и Мособласти с 1 августа получат право бесплатного проезда в пригородных поездах. Такое решение приняли московский мэр Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, пишет РБК, ссылаясь на сайт мэра.

По словам Собянина, пригородные электрички являются важной частью транспортной системы столицы РФ, поэтому будет правильно, если горожане с льготами смогут ездить на них бесплатно, как на метро или московском центральном кольце.

Кроме пенсионеров, аналогичное право получат почетные доноры Советского союза, России и столицы, родители и представители детей-инвалидов, а также один из родителей в многодетной семье, из опекунов ребенка-сироты и из родителей ребенка-инвалида, которому меньше 23 лет и который получает профессиональное образование. Также льготы на проезд предоставят приемным родителям, которые взяли на воспитание сирот старшего возраста или детей-инвалидов.

Всего право на бесплатный проезд в пригородных поездах получат 2,8 миллиона человек, из которых 1,6 миллиона - москвичи, 1,2 миллиона - жители Подмосковья.