Московский суд оштрафовал Google на сумму более 21 млрд рублей

Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании Google оборотный штраф в размере более 21 млрд рублей за повторный отказ удалять запрещенную российским законодательством информацию. Об этом сообщает Business FM.

«Суд признал компанию Google виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 13.41 КоАП РФ („повторное нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению“)», — сказал представитель пресс-службы.

Эта сумма составляет одну десятую от выручки компании Google и аффилированных с компанией лиц на территории России, пояснили в суде.

В ходе заседания 18 июля Google заявил четыре ходатайства: об отложении процесса для изучения 600 страниц дела, о передаче дела по подсудности в районный суд, об истребовании сведений из налоговой инспекции, об исключении доказательств. Однако все эти просьбы были отклонены.

Напомним, что это уже второй подобный штраф для Google. Первый из них суд назначил компании 24 декабря 2021 года. Мосгорсуд в феврале признал его законным.