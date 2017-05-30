Московский ураган и верблюд на трассе: что обсуждали в соцсетях

Московский ураган

В соцсетях продолжают выкладывать фото и видео вчерашнего урагана и его последствий. Однако самой обсуждаемой темой стал способ оповещения населения о разгулявшейся стихии. СМИ и жители столицы отмечают, что МЧС вовремя не оповестило людей об урагане. Начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович, наоборот, отметил, что информирование населения было достаточным: в СМИ, соцсетях, а также всем операторам сотовой связи был выслан текст для рассылки.

Несмотря на это, многие пользователи отметили, что СМС о предстоящем урагане ни они, ни их друзья и родственники не получали. Однако не исключался и вариант того, что сообщения, возможно, и были, но на такие рассылки никто особенно не обращает внимания.

Последствия урагана в Москве. A post shared by Anton Ageev (@takunirat) on May 29, 2017 at 10:02pm PDT

Безкреста#ураган#хрампрнсвятойбогорлдицы A post shared by @mari6ka.14 on May 29, 2017 at 10:01pm PDT

Навальный vs Усманов. "Кина не будет"

Россияне продолжают следить за тем, как развивается история Усманова и Навального. Сегодня стало известно, что судья запретила вести видеосъемку и видеотрансляцию процесса по иску Усманова к Навальному. Стоит отметить, что обе стороны были за трансляцию.

Пользователи соцсетей, которые наблюдали за видеообращениями, а сейчас ожидали видео из зала суда, разочарованы и не понимают, почему запретили трансляцию. Кто-то из пользователей сравнил происходящее с "Домом-2".

Происшествие в барнаульском автобусе

Барнаульца, который погиб из-за отказа уступить место бабушке в автобусе, обсуждают сегодня пользователи соцсетей в краевой столице. Горожане строят предположения: погибший парень мог быть, например, инвалидом, глухонемым и потому не слышал просьб уступить место, а также удивляются тому, почему никто другой в автобусе не проявил инициативу и не уступил место. Что касается второй стороны конфликта, пользователи расценивают его поступок как сомнительное геройство ("теперь за свое никому не нужное геройство будет сидеть").

Верблюд на Новосибирской трассе

А с утра барнаульцы не оставили без внимания гуляющего в Первомайском районе рядом с проезжей частью верблюда. Пользователи соцсетей задались вопросом, откуда там появилось экзотическое для нашего региона животное. И тут же стали предлагать варианты: "сбежал из зоопарка", "со страусиного ранчо", "из Китая прибежал". Один из пользователей узнал в животном верблюда Васю из мультфильма "Добрыня Никитич и Змей Горыныч", а другие нашли предполагаемого хозяина верблюда.

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Прочее Барнаульцы сняли на видео верблюда, гуляющего вдоль Новосибирской трассы

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