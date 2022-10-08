Москва и Крым: в Британии назвали четыре варианта ядерных ударов США по России

Британский таблоид The Sun описал возможный ответ США на гипотетическое применение РФ ядерного оружия. Как сообщает РИА Новости, на текущий момент существует четыре возможных сценария Вашингтона и НАТО.

Первый вариант — ядерный удар по России, в том числе по Москве. Однако эксперты называют его маловероятным, так как такое развитие событий приведёт к эскалации конфликта и его превращению «в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией».

В качестве второй вероятной меры автор статьи называет удар по российским вооружённым силам, принимающим участие в спецоперации на Украине. Третий и четвёртый сценарии — ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.

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