Москва - порт пяти морей. Как столицу после рекордной жары накрыл "суперливень"

В городе затопило дороги и метро

29 июня 2021, 11:41, Екатерина Смолихина

Гроза и ветер с ливнем обрушились на Москву и Московскую область 28 июня. Перед этим почти неделю в регионе стала аномальная жара в 35 - 38 градусов. В результате разгула стихии в столице оказались затоплены дороги, метро, повалены деревья, на улице Правды обрушилась часть крыши дома, ее обломками завалило машины.  В Раменском районе рухнул строительный кран, а в Щелково молния ударила в трансформаторную будку, начался пожар. Часть города осталась без света. 

Собрали столичный мини-апокалипсис из соцсетей.

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