Москве предложили присвоить статус города-курорта

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Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев направил депутатский запрос в адрес Минздрава РФ с предложением присвоить столице России статус города-курорта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу депутата.

Глава комитета ГД отметил, что в прошлом году при рассмотрении поправок к ФЗ о столице вице-спикер Думы Игорь Лебедев предложил законодательно закрепить статус Москвы как исторического поселения. "Помимо этого, я считаю, что нужно использовать все законодательные рычаги для ускоренного развития столицы в направлении города-курорта", — заявил Дегтярев.

По мнению политика, нужно "инициировать установленную законом процедуру признания Москвы городом-курортом, чтобы официально обсудить меры, превращающие столицу в мегаполис ХХII века".

Он отметил, что проведение ЧМ по футболу в Москве также подчеркивает "оздоровительную специализацию" города. Дегтярев добавил, что "повод для рассмотрения заявки на город-курорт имеется".

Политик подчеркивает, что большую роль в формировании облика столицы играет Москва-река, которая может стать главной природной зоной отдыха. Депутат считает, что она может стать визитной карточкой столицы РФ, если ее очистить, углубить, зарыбить, а также оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные.