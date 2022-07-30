Москвич обвинил соседа в создании СВЧ-пушки для облучения его семьи

Житель Москвы поругался с соседом из-за шума, а через некоторое время стал замечать, что пол в его квартире нагревается. В ходе экспериментов мужчина установил наличие в квартире СВЧ-излучения.

Москвич предположил, что сосед создал специальную пушку, чтобы облучать соседей.

«Мы не понимали, что происходит, но обнаружили, что эти излучения происходят буквально продолжительностью 2-3 минуты и с интервалом 5 минут. Это нам показалось странным», — цитирует москвича Газета.ру.

Журналисты пообщались с соседом, на которого «грешил» мужчина, но тот отказался комментировать ситуацию.