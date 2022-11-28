«Москвич» планируют сделать полностью российским к 2025 году

В 2023 году планируют выпустить около 50 тысяч автомобилей «Москвич», часть из которых пойдёт на обновление автопарка каршеринга. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

Отмечается, что сделать «Москвичи» полностью российскими планируют к 2025 году. Первая модель, которую будут выпускать на заводе, — кроссовер «Москвич-3».

«Сейчас идёт серийная сборка, в конце следующего года мы выйдем на тот объём локализации, который был, например, у завода „Рено“, когда они владели „Москвичом“. Часть кузовных деталей будем делать здесь, будем закупать российскую резину», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет стоить кроссовер «Москвич-3».