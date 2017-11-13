Москвичка зарезала ребенка, убила себя и попросила оплатить коммуналку
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося
14 ноября 2017, 00:22
На юге Москвы обнаружены тела женщины и ее трехлетнего ребенка. Малыш скончался от ножевых ранений, а его мать покончила с собой, сообщает Telegram-канал Mash.
Как отмечается, в предсмертной записке женщина попросила родственников оплатить коммунальные услуги.
Старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что трагедия произошла в квартире на улице Подольских Курсантов.
"Следователи работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося", - отметила Иванова.
Комментарии
Новости партнеров