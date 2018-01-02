Мост за 327 млн открыли в Брянской области, но забыли про пешеходов

31 Декабря был помпезно открыт мост в Жуковском районе Брянской области через реку Десна. На мероприятии появился и действующий губернатор Александр Богомаз, сообщает "Брянский объектив".

Реконструкция объекта велась целый год и на нее было потрачено 327 миллионов рублей. Богомаз назвал реконструкцию моста масштабным проектом и поблагодарил президента Владимира Путина.

Однако на деле не обошлось без проблем (ссылка на видео). Как сообщает известный в Брянской области общественник Владимир Чесалин в своем репортаже, жители жалуются на то что в дорогостоящем проекте забыли о пешеходах. Мост действительно не рассчитан на движение пешеходов. По сути одновременно с каждой стороны моста может идти полубоком только один человек. Разойтись два человека уже вряд ли смогут.

Возможно мост действительно не рассчитан на движение пешеходов, но возможно имеет дело банальное нарушение проекта и "распил" денег.