Мотоцикл у входа в «Байк-бар» собрались демонтировать вслед за мотоциклом у дороги

Владельцы барнаульского «Байк-бара» сообщили о том, что вслед за мотоциклом у дороги жильцы дома собираются демонтировать и конструкцию, которая расположена у входа в заведение.

В сообществе бара разместили сообщение, согласно которому 15 июля в 15:00 будет решаться судьба мотоцикла. Всех неравнодушных просят помочь в том, чтобы отстоять его.

В комментариях под постом пользователи выразили свое недоумение тому, что эта конструкция также помешала жильцам дома. Если на месте, где стоял большой байк, собирались построить парковку, то в этом месте точно ничего построить не получится.

Напомним, мотоцикл, который стоял на проспекте Красноармейском демонтировали, несмотря на петицию, в которой жители города призывали сохранить объект.

Теперь мотоцикл стоит у пляжа «Водный мир».