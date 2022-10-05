«Мой вещмешок собран». Глава российского региона заявил о готовности мобилизоваться и пойти на СВО
Он подчеркнул, что для госслужащих бронь не предусмотрена в рамках частичной мобилизации
5 октября 2022, 17:18
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что готов отправиться по приказу президента туда, где будет нужен, сообщает IZHLIFE.
Соответствующее заявление Бречалов сделал 5 октября во время церемонии вступления в должность.
Он подчеркнул, что для государственных служащих бронь не предусмотрена в рамках частичной мобилизации.
«Мой вещмешок собран, и если будет указ верховного главнокомандующего, я окажусь там, где я нужен», — заявил глава республики.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, можно ли отправить на спецоперацию депутатов Госдумы и депутатов «пониже».
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