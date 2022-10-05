«Мой вещмешок собран». Глава российского региона заявил о готовности мобилизоваться и пойти на СВО

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что готов отправиться по приказу президента туда, где будет нужен, сообщает IZHLIFE.

Соответствующее заявление Бречалов сделал 5 октября во время церемонии вступления в должность.

Он подчеркнул, что для государственных служащих бронь не предусмотрена в рамках частичной мобилизации.

«Мой вещмешок собран, и если будет указ верховного главнокомандующего, я окажусь там, где я нужен», — заявил глава республики.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, можно ли отправить на спецоперацию депутатов Госдумы и депутатов «пониже».