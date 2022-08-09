МТС запустила бесплатный аудиогид по Чуйскому тракту

МТС объявила о запуске туристического аудиогида по Чуйскому тракту в рамках собственного экологического проекта «Место силы». Теперь туристы и местные жители могут отправиться в путешествие по одной из самых красивых дорог мира с удобной и интересной экскурсией. Гид подготовили к столетию Чуйского тракта в статусе федеральной автомобильной дороги.

Аудиогид стартует от парка «Городское начало» в Новосибирске и завершается в селе Ташанта на границе с Монголией, он охватывает 66 объектов Чуйского тракта. На протяжении тысячи километров легендарной трассы пользователи узнают об истории Чуйского тракта, увидят бирюзовые воды Катуни, горные хребты и «марсианские» пейзажи. Путеводитель расскажет, как попасть на знаменитую Сростинскую ярмарку и подняться на гору Пикет, где установлен памятник Василию Шукшину.

«Чуйский тракт — не только важнейшая автодорога Алтая. Он сам по себе является памятником архитектуры, объектом культурного наследия и популярным туристическим маршрутом. „Оцифровав“ его, мы не только раскрыли тайны и рассказали легенды этого маршрута, но и сделали подарок региону к столетию тракта», — рассказал директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

За прошедшее время тракт изменился до неузнаваемости — из опасной, трудной тропы превратился в качественную, современную дорогу, по которой легко и приятно путешествовать. Ежегодно по нему проезжает 2 млн туристов.

Презентация аудиогида / Фото: МТС

«История легендарного Чуйского тракта и трёх регионов, по которым он проходит, станет ещё доступнее благодаря современным технологиям. Мы признательны компании МТС, которая помогает нам внедрять цифровые инструменты для повышения туристической привлекательности нашего края», — прокомментировала директор АНО «Туристский информационный центр Алтайского края» Александра Томашевич.

Бесплатная аудиоэкскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно установить приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play, найти гид «Чуйский тракт» и следовать по маршруту, надев наушники. Аудиогид работает автономно, мобильный интернет не расходуется, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

Добавим, что с каждым годом эксперты туристической отрасли отмечают рост интереса к Алтайскому краю со стороны гостей. Чтобы пребывание путешественников в регионе было комфортным и насыщенным, МТС улучшила LTE-покрытие в популярных туристических местах — в Белокурихе и Сростках, на озере Яровом и на «Бирюзовой Катуни».