Мусор с подножия Белухи увозили на вертолёте

В Республике Алтай мусор с подножия горы Белухи вывозили на вертолёте. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Волонтёры движения «Мусорная лавина» занималась сборами мусора на берегу Аккемского озера. Вертолёт прилетел, чтобы забрать отходы, однако оказалось, что одного рейса будет мало. В итоге вертолёту пришлось четыре раза летать к подножию горы, чтобы вывезти все отходы.

«Силами волонтёров и представителей общественного поисково-спасательного отряда „Ак-Кем“ остатки мусора весом 2,6 тонны были благополучно вывезены», — сказано в сообщении.

С вертолёта мусор сгрузили на грузовики и увезли на полигон.

Волонтёры призвали жителей региона и туристов не загрязнять окружающую среду.